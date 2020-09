Antonella Elia sul GF Vip: “Io e Pupo ci scanneremo”

“Cosa mi aspetto da Pupo? Fafille, non andremo d’accordo, ci scanneremo”. Cosìprevede il rapporto con l’altro opinionista del Grande Fratello Vip , reality show in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5.Con l’aiuto del, Elia ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, ricordando i colleghi con cui ha lavorato: “Corrado è stato il mio pigmalione. Invece ricordo che Pressing fu complesso, io ero la negazione del calcio. Il mio amato Raimondo diceva sempre Non si preoccupi, si faccia le unghie”.Da, che le diede una “popolarità sconvolgente”, ai(“Essere concorrente del GF è come essere in una lavatrice quando c’è la centrifuga”), scopriamo meglio Antonella Elia nel video qui in alto.