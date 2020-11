Antonella Elia è tornata single

È finita tra. "Per sempre", sottolinea l'opinionista del Grande Fratello Vip all'avvio della puntata di lunedì 23 novembre, rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini."Come va il cuore?", le chiede il conduttore del reality. "Spezzato", replica senza mezzi termini Antonella, confermando di aver lasciato per sempre il compagno e di essere quindi di nuovo single. I due sono stati protagonisti di un lungo tira e molla e poi anche del programma Temptation Island Vip. Dopo aver in passato perdonato il fidanzato per una serie di comportamenti inappropriati la showgirl ha quindi deciso di chiudere definitivamente la storia.Qui tutta la loro storia d'amore