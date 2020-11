Antonella Elia contro Matilde Brandi, "Sei una iena ipocrita"

"Sei una iena, sei un'ipocrita".non usa mezzi termini per provocare. Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip , nello studio scoppia la polemica tra le due donne in merito alla vicenda che riguarda il compagno di, Roberto Zappulla, e la sua ex moglie."Sei andata nelle trasmissioni di Barbara d'Urso a prendere posizione e qui invece fai quella composta, sei una vera ipocrita", attacca Antonella Elia. La risposta ovviamente non tarda ad arrivare, con Matilde Brandi che la accusa di essere aggressiva. Un serrato botta e risposta che stupisce lo stesso, il quale cerca scherzosamente di riportare la calma in studio: "Alla Brandi è partita la giugulare".