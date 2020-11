Annie Mazzola legge le poesie di Flavia Vento

Nella puntata didelspazio a un momento culturale con la rubrica Club del libro, in cui Annie legge alcune poesie di Flavia Vento, tratte dal libro "Parole al Vento".Dopo aver letto altri libri dei concorrenti del Grande Fratello, come quello di Fulvio Abbate, è ora delle poesie della concorrente scappata dal reality dopo solo 24 ore , che era stata anche ospite nelle scorse settimane di GF VIP Party . Nel video in alto la reazione di Awed alla lettura di Annie.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello