Andy dei Bluvertigo: "Io e Morgan al Grande Fratello? Perché no?"

"Partecipare al Grande Fratello come concorrente? Perché no!". Così il componente dei Bluvertigo, Andrea Fumagalli, in arte Andy, ipotizza il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. "La difficoltà di quel tipo di meccanismo sono i tempi televisivi - Ha spiegato a- Io sono uno di altri tempi e noto che in questi giochi regna il gioco di dire quello che si pensa. Non si fa in tempo ad ascoltare l'interlocutore e già ci si sta sovrapponendo. E quello penso possa essere uno dei miei più grandi limiti". E l'artista non esclude nemmeno l'esperienza insieme a: "Sarebbe un'esperienza bizzarra".