Andrea Zenga

Nato a Milano, il 16 settembre 1993.



Giovane personal trainer figlio dello storico portiere della Nazionale Italiana di calcio e dell'Inter, Walter Zenga, dal quale eredita la passione per lo sport.



Da giovanissimo segue le orme del padre nel mondo del calcio professionistico giocando nella Sambenedettese e nel Trento fino ad approdare, dopo un brutto infortunio, nell’Osimana.



Contemporaneamente, grazie alla cura del suo fisico, si afferma nel mondo della moda posando per diversi brand.



Diventa conosciuto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip 2018 con la ex fidanzata Alessandra Sgolastra.