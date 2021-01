Andrea Zenga parla di Walter Zenga: "Non voglio passare da vittima"

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaioha parlato del suo difficile rapporto con il padre Alla fine della diretta, il concorrente si confronta con Samantha De Grenet: "A me non serve un rapporto in cui io vado a cercare una persona e lui mi risponde ogni tanto. Diciamo che durante questa esperienza io sono un po' prevenuto perché sei in tv,. Se verrà"."L'importante è che il tuo cuore è pronto per accogliere", risponde Samantha, "Con la tv capisce il ragazzo meraviglioso che sei. Può essere solo che orgoglioso. Stai sereno". ". Io non cerco per un motivo; per riaccendere qualcosa devo vedere il volere dall'altra parte", conclude Andrea Zenga.