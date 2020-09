Andrea Zelletta, l'ex tronista concorrente del Grande Fratello Vip

, 26 anni, è un modello e influencer, che si è fatto conoscere dal pubblico televisivo come tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018/2019. Andrea è trache partirà lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Il modello è attualmente fidanzato e convive con(la coppia si è conosciuta durante l'esperienza a Uomini e Donne).Sul suo profilo Instagram, saluta i suoi follower prima del suo ingresso nella casa piiù spiata d'Italia. "Ciao ragazzi, il momento è arrivato, sto per partire per un viaggio incredibile all'interno della casa del Grande Fratello Vip, vi aspetto da lunedì su Canale 5", scrive Andrea sui social.Nel video qui sotto potete scoprire