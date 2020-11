"Avevo una finestrella, ero curioso dopo tutto questo tempo isolato. Non ho chiesto nulla a nessuno, perché quelli che lavorano per il GF sono persone bravissime e non volevo mettere nessuno in difficoltà. Ma stando lì le persone passavano e chiacchieravano e io ho origliato". Nella casa del Grande Fratello Vip si scusa per aver riferito alcune informazioni esterne che ha ascoltato quando è uscito momentaneamente dalla casaPer aver fatto la stessa cosa,è stato messo in nomination. In settimana il televoto è stato annullato perché il Grande Fratello ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare. "Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti", continua l'ex tornista, "me ne assumo la responsabilità". Zelletta e Brosio si confrontano nella Mistery Room.