Andrea Pucci, test di cultura generale ai vipponi

Nella puntata deldi lunedì 18 gennaiomette alla prova i vipponi con unIl comico entra nella casa come ospite per incontrare tutti i concorrenti e valutare la loro preparazione: sarà lui il conduttore della prossima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, in onda prossimamente su Italia 1. E così i concorrenti del GF Vip si siedono ai banchi e Pucci, in veste di loro professore, procede alle interrogazioni in geografia, anatomia, politica, logica e storia. Chi tra i vipponi supererà l'esame?