Ame, Dose e Paciello riuniti al GF VIP Party

"Il dissing con Tommaso Zorzi è nato quando ci ha accusato di aver copiato i contenuti di Denis Dosio: non sa che siamo i primi ad aver portato le parodie su Facebbook". Riccardo Dose, ospite insieme ad Amedeo Preziosi allunedì 12 ottobre, parla del suo lavoro e del suo rapporto con alcuni inquilini del Grande Fratello Vip.In questa puntata si riunisce così il trio: i tre fantasticano su una loro possibile partecipazione a una edizione del GF. E si cimentano in un gioco: quale sarebbe il loro nome se fossero attori di fiction?Per non perdersi mai il programma,invece, appuntamentodalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.