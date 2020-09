Alfonso Signorini: “Al GF Vip volevo i fidanzati di Boschi e Casalino”

“Quando durante l’estate è uscita la storia del fidanzato cubano di Casalino, accusato di ludopatia, l’ho chiamato. Lo volevo nella casa. Purtroppo non è andata in porto”. Il conduttore della nuova edizione del, racconta in esclusiva per Mediaset Play alcuni retroscena del casting.Ma Josè Carlos Alvarez non è l’unico fidanzato di un politico che Signorini avrebbe voluto nella Casa: “In pratica mi sono sostituito a Maria Elena Boschi per fare un corteggiamento spietato a. Purtroppo all’ultimo ha scoperto di dover andare in Romania per chiudere una serie tv”.Sul fronte politici, qualcuno il provino lo ha fatto davvero: “Sì,, personaggio straordinario. Ma poi per la fascia senior abbiamo preso Fausto Leali”.resta un rimpianto per il conduttore: “Aveva praticamente già firmato”, ammette Signorini. “Ma la sentenza sull’accusa di doping che doveva uscire il 15 agosto è slittata di due mesi e quindi ha deciso di rinunciare”.Per altri retroscena, guardate il video in alto. In basso, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.