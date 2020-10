“Io non ho detto questo.Io non credo di avervi detto questo”.Alfonso Signorini chiede spiegazioni adsul suo ex. Secondo l'attrice, l'avvicinamento di Massimiliano Morra nei confronti di Guenda Goria sarebbe solo una mossa strategica per proseguire il gioco. “Io ho detto che è uno stratega, è sempre una mia opinione", sottolinea Adua negando di aver pronunciato la parola gay, "Mi è sembrato strano perché ha anche una storia fuori. Massimiliano ho detto un’altra cosa".“Mi stai dicendo che sono gay, uno stratega, qualcos’altro? Mi giudichi ma non vuoi essere giudicata", risponde Massimiliano.In studioriprende Adua: “Quando si dicono le cose bisogna avere il coraggio delle propria azioni. Non bisogna mentire spudoratemente e costringere anche gli altri a mentire per farti da supporto”.