Nella casa del Grande Fratello Vip si inizia a parlare di strategie tra i vari concorrenti.è preoccupata di non riuscire a cogliere le macchinazioni dei suoi compagni di viaggio e lo confessa a. "Andiamo tutti d'accordo, però io sono molto ingenua. Secondo me tra di noi qualcuno fa il suo gioco", dice l’attrice siciliana."Questa è una settimana in cui bisogna osservare", è il piano dell'ex velino, "io sono così, un po' pagliaccetto, però devi capire la dinamica del gioco. Se uno è vero e spontaneo, nella vita è così". Adua resta perplessa: "Rifletto, siccome io sono ingenua, non vorrei cadere. Anche se per me quello che conta è farmi vedere per chi sono veramente".