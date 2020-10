Adua Del Vesco a Tommaso Zorzi: "Mi dispiace di averti nominato"

Trac'è anche, votato da diverse donne della casa delsi sente in colpa per aver fatto il nome dell'influencer milanese e prova a scusarsi: "Sei ancora inca****o con me per la nomination? Ci rimango male perché non ho nulla contro di te. Una motivazione non c'è. Mi dispiace, ti chiedo scusa".. Sono io che sto avendo delle giornate un po' così", risponde Tommaso.Durante le nomination segrete degli uomini, Tommaso aveva nominato Adua affermando: " Nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay ".