Adua Del Vesco a Dayane Mello: "Non sono guarita al 100 per cento"

"Il mio metabolismo non funzionava proprio, per me è stato un truama, mi vergongavo anche ad uscire. È stata durissima, è stata una lotta continua con me stessa: ora però mi accetto". Alracconta acosa ha dovuto affrontare quando soffriva di anoressia e disturbi alimentari."Alterno momenti", continua l'attrice, "quando per sei anni hai quella voce che ti martella, a volte rispunta. Sarei falsa a dire il contrario, a dire che sto benissimo al 100 per cento, ma adesso". La 25enne racconta poi di come ha iniziato a levare progressivamente alimenti dalla sua dieta, e ne discute con la modella.