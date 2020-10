Adua Del Vesco: "A 12 anni ho subito uno stupro"

"Era il 2004, ero solo una ragazzina ingenua, carina, che forse attirava l'attenzione per questo viso angelico, buono, però ho attirato l'attenzione di una persona sbagliata della quale mi sono profondamente fidata. All'età di 12 anniche mi ha anche molto condizionato nel mio rapporto con gli uomini". Durante la linea della vita al, in arte Adua Del Vesco, rivela di aver subito una violenza sessuale."A mia madre sono riuscita a dirlo solo un paio di anni fa", racconta l'attrice, "ma non l'ho mai denunciato, e ho fatto un grande errore: bisogna sempre denunciare".