GF Vip, le lacrime di Stefania Orlandi

Leiniziano a prendere il sopravvento all'interno della casa delscoppia adurante un chiarimento con il coinquilino, col quale poco prima aveva avuto una discussione. "Io ho interpretato male e mi dispiace, di te, che sei una persona che stimo, mi dispiace", spiega la showgirl che mentre affetta patate in cucina non riesce a trattenere le"Poi dopo uno interpreta male e se la prende con le persone sbagliate", aggiunge Stefania. "Ma che stai piangendo? Ma non esiste,ti sei espressa male", la rassicura lopalermitano.