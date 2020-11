Vittorio Sgarbi: "Questa gente deve lavorare, sono dei persecutori"

"Dobbiamo riportare la legge, questo è un governo fuori legge. La legge è sacra., se glielo impedite siete dei persecutori".Con queste parole, ospite nello studio dicritica duramente le chiusure di attività e ristoranti e il coprifuoco imposto in tutta Italia per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel nostro Paese. "Devono lavorare. Non ti possono impedire di lavorare dicendo che mangiare la sera è pericoloso. Sono idioti. Ti fanno il coprifuoco per indimidirti.", continua il critico d'arte."Ti direbbero che c'è un'emergenza sanitaria. Ci sono stati 700 morti oggi", replica Mario Giordano.