Vittorio Sgarbi mette in dubbio la mortalità del coronavirus

"I 28 morti del Friuli-Venezia Giulia sono tutti tra gli 85 e 97 anni: non sono morti di coronavirus ma di vecchiaia. Allora noi dovremmo preoccuparci come se fosse una malattia mortale di una?". In collegamento con Fuori dal Coro martedì 24 novembremette in dubbio la letalità del coronavirus."Non ce n'è uno che non sia guarito da Trump, a Berlusconi, a Briatore, ai suoi dipendenti" continua il parlamentare, "se vogliamo dire che perché muore uno di 40 anni è una pandemia, è una bugia: il rischio è di gran lunga inferiore a quello di morire per l'economia che muore".