Vittorio Feltri contro lo sciopero dei dipendenti pubblici

"Per quale motivo i dipendenti pubblici, che sono i più privilegiati, devono fare sciopero? Per che cosa? Lavorano da casa - e bisognerebbe vedere se è vero, hanno assicurato lo stipendio: fare uno sciopero di questo tiro significa sputare in faccia alla gente che sta soffrendo". In collegamento con Fuori dal Coro martedì 24 novembrecritica lo sciopero dei dipendenti pubblici, previsto per il 9 dicembre."I lavoratori del terziario sono stati licenziati, sono stati sospesi, non ricevono una lira dallo Stato", continua il direttore di Libero, "e di fronte allo sciopero dei dipendenti pubblici che invece non hanno subito neanche un minimo di decurtazione dello stipendio è chiaro che si incavolino tremendamente".