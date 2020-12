Virus, nel Lazio mancano i vaccini antinfluenzali

"Sembrerebbe che non ci sia più capienza nei depositi". È la risposta ricevuta in una farmacia delquando viene richiesto un, ormai introvabile in tutta la regione.prova a fare chiarezza sulla questione, cercando di capire cosa non abbia funzionato nelle procedure che dovrebbero garantire la regolare distribuzione delle dosi richieste. "Ad oggi le dosi ci mancano, hanno avuto problemi con delle aziende che non hanno fatto in tempo, ma di tutto ciò chi ne deve rispondere?", commenta alla trasmissione di Rete 4 , Responsabile Regionale Area Convenzionata del Sindacato Medici Italiani del Lazio.