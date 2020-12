Palermo, la rabbia dei ristoratori: "Dal governo zero aiuti, solo tasse"

Rabbia, delusione e sconforto è quello che rimane per i ristoratori di Palermo, che a Fuori dal coro protestano contro le normative - e soprattutto i pochi aiuti - messe in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.



"Dal governo zero aiuti, solo tasse. In dieci mesi di chiusura mi sono arrivati 1800 euro, con 25mila euro di affitti arretrati", lamenta un imprenditore, al quale se ne aggiungono subito altri: "Ho affiti e tasse da pagare e io non so più cosa fare. Questa è tutta merce che sono costretto a buttare perché è scaduta. Da settembre a oggi ho perso circa 50mila euro".





