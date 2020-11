Luca Zaia: "Lavoriamo per evitare il lockdown"

Il presidente della regione Venetoè stato ospite ospiti a Fuori dal coro , durante la puntata di martedì 10 novembre in prima serata su Rete 4 . Al centro del dibattito la scelta del governo di suddividere il Paese in regioni, a seconda del numero di contagi da Covid-19, l'ipotesi di un nuovo lockdown definitivo, ma anche le responsabilità della Cina, che negli ultimi giorni ha vietato l'ingresso nel Paese agli italiani."Navigare a vista non è mai una buona soluzione, soprattutto per un popolo che ha bisogno di qualcuno che indichi la via - ha esordito il governatore, invitando la popolazione a non sottovalutare la situazione attuale - Bisogna guardare bene tutti i numeri, senza abbassare la guardia: molti si comportano bene, ma c'è sempre qualcuno che pensa di vivere senza problemi". Sull'ipotesi di uncommenta: "Io sto lavorando perché questo non accada, abbiamo aumentato i posti letto per i ricoveri e sul lato della cura ci siamo".Infine Zaia non risparmia la frecciatina a chi lo aveva inizialmente accusato per le sue proposte: "Quando io proposi l'isolamento fiduciario ai bambini che tornavano dal capodanno cinese sembrava un atto di razzismo estremo, oggi se diciamo che un bambino va in quarantena nessuno lo nota. Poi sullacredo sia fondamentale fare chiarezza".