Fuori dal coro, parla una ex suora abusata da un prete

Claire era unadell'ordine carmelitano che per oltre un anno avrebbe subitoda parte di un prete, che oggi è libero e ancora sacerdote."Quella volta si è spinto oltre, in modo abietto e perverso,, è andato avanti diverse ore, ero paralizzata. Era ripugnante", racconta in un'intervista esclusiva ala donna, che dopo quest'esperienza si è tolta il velo. "Mi ha detto che gli ero stata, per risolvere il problema delle sue pulsioni", continua l'ex suora. "Bisogna andare avanti - prosegue la vittima - e fare in modo che questo genere disi fermi".