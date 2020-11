Fuori dal Coro, Mario Giordano intervista Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italiasarà ospite di Mario Giordano, a, domani, ‪martedì 24 novembre - in prima serata su Retequattro – per commentare la situazione politica, economica e sociale dell’Italia, impegnata nella lotta al Covid-19 e su quali saranno le misure adottate in vista delle festività natalizie.Con il Professor, Primario del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si cercherà di analizzare l’emergenza sanitaria in corso. Un particolare focus sarà poi dedicato all’evidente impreparazione che ha caratterizzato la gestione dei tamponi, delle bombole d’ossigeno e del personale sanitario.Con il contributo di Gianluigi Paragone e del Professor Paolo Spada, Chirurgo vascolare dell’Humanitas di Milano, un ampio approfondimento per fare il punto sui vari, che potrebbero nei prossimi mesi costituire il nostro unico alleato contro il virus. E ancora, la trasmissione torna ad accendere l’attenzione sui privilegi della Casta, che sembra non conoscere crisi, a differenza di molti cittadini italiani. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Veronica Gentili e Francesco Facchinetti.