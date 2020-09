Fuori dal Coro, Mario Giordano intervista Giorgia Meloni

Martedì 22 settembre, in prima serata su Rete 4, al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’analisi della situazione politica italiana all’indomani delle elezioni regionali e del referendum confermativo del taglio dei parlamentari.A commentare i risultati la leader di Fratelli d’Italia. Oltre al focus elettorale, un approfondimento sui problemi reali delle Regioni: trasporto, sanità e sicurezza. E ancora una ricostruzione dell’origine del Coronavirus. A distanza di mesi dalla sua comparsa non è ancora partita la: cosa ci stanno nascondendo?Nel corso della serata, si torna poi a parlare dei casi di, con nuove rivelazioni su alcune comunità dove vengono ospitati. Ampio spazio anche al caso delle due sorelle di Torino, Giulia e Alice, mandate in due diverse strutture dopo la separazione conflittuale dei genitori: anche grazie all’intervento della trasmissione potranno ora tornare dalla madre.Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano: Vittorio Feltri, Orietta Berti, Vittorio Sgarbi, Maurizio Belpietro e Veronica Gentili.