Fuori dal coro, Mario Giordano entra su un banco a rotelle

Martedì 8 settembre, in prima serata su Ret 4, è iniziata la nuova stagione, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da. Tra i i molti argomenti affrontati, un’ampia pagina è dedicata all’imminente"A cosa servono?", si chiede Mario Giordano. "Servono a fare gli autoscontri, io non ho capito a cosa diavolo serve", sono le prime parole del conduttore che critica l'operato della ministra Azzolina.Al centro della puntata, l’intervista in diretta al leader della Legasulla più stretta attualità politica, economica e sociale: dalle prossime elezioni regionali, al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, fino alla situazione contagi e alla gestione dell’emergenza Coronavirus.Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata: il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Vittorio Feltri, lo chef Gianfranco Vissani, Orietta Berti e Veronica Gentili.