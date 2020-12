Fuori dal Coro, la puntata dell'1 dicembre

Dalle proteste degli imprenditori contro le chiusure imposte dal governo per frenare la seconda ondata da Coronavirus al commento di Vittorio Feltri, dalle case occupate abusivamente a chi si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria ai dubbi sui vaccini e su come verranno distribuiti, martedì 1 dicembre su Rete 4 è andata in onda la nuova puntata di Fuori dal Coro, dove il padrone di casa Mario Giordano ha dato voce alle tante difficoltà di chi cerca di sopravvivere come può nonostante le tante difficoltà e i pochi aiuti ricevuti dallo Stato.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE