Fuori dal coro, la puntata del 13 ottobre

La puntata di martedì 13 ottobre di Fuori dal coro è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Al centro del nuovo appuntamento della trasmissione dila nuova ondata di contagi da coronavirus e la risposta del governo.Con il contributo del viceministro alla Salutesi approfondisce la condizione epidemiologica in Italia e si commentano le nuove regole e restrizioni introdotte dal governo per frenare l’ascesa della curva dei contagi. A seguire, sempre in diretta, il punto di vista del leader di Italia Viva, sugli argomenti di più stretta attualità politica, sociale ed economica.Anche questa settimana, nuovi risvolti sull'inchiesta dedicata agli sprechi dell’Inps: le telecamere della trasmissione sono entrate nella sede dell’archivio per documentarne lo stato di abbandono. Tanti i documenti inediti che saranno mostrati in diretta. E ancora, spazio al ritorno dei vitalizi, stretti tra la battaglia degli ex senatori per il ripristino del privilegio e al ricorso di palazzo Madama contro la sentenza che abolisce il taglio.Infine, focus sui gravi pericoli del web e dei social a cui sono esposti molti adolescenti e minorenni, partendo dal, personaggio dietro al quale si nasconderebbero malintenzionati che spingono i ragazzini a compiere atti pericolosi. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Iva Zanicchi, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Cruciani.