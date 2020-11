Il viceministro della salutee la leader di Fratelli d’Italiasaranno ospiti domani, ‪martedì 3 novembre, a- in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata, l’analisi della situazione epidemiologica e sanitaria e le misure necessarie a frenare la curva dei contagi da Coronavirus.Ampio spazio anche al tema dell’immigrazione con un focus sulle recenti vicende dell’attentato a Nizza e sulla difficile gestione dei migranti durante questa pandemia. E ancora, un approfondimento sulle gravi conseguenze economiche sulla filiera del cibo italiano, fortemente penalizzato delle restrizioni anti-Covid, come la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Infine, con il contributo di Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, e con nuove testimonianze e documenti, la trasmissione prosegue la sua inchiesta sull’origine della pandemia e sulla situazione attuale della Cina, nazione in cui il virus ha avuto origine. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Orietta Berti e Nicola Porro.