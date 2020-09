Fuori dal coro, anticipazioni sulla puntata del 29 settembre

‪Martedì 29 settembre, in prima serata su Rete 4, al centro del nuovo appuntamento con, Mario Giordano affronta due importanti inchieste che vedono protagonisti l’INPS e il Vaticano.Una, partendo dalle polemiche per il raddoppio di stipendio concesso al presidente dell’ente,, e passando per i tanti problemi che affliggono l’istituto previdenziale, dagli sprechi di denaro pubblico per operazioni immobiliari alle inefficienze e la malagestione dell’erogazione di sussidi e cassa integrazione ai lavoratori in difficoltà.L’altra, sui segreti e: dalla cacciata, da parte di Papa Francesco, dell’ex Cardinaledalla congregazione dei Santi, per la presunta accusa di peculato fino al contributo di Gianluigi Nuzzi che cercherà di spiegare se la Chiesa cattolica sia davvero a rischio di crac.Nel corso della serata, Mario Giordano intervista il viceministro della Salutee il professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padovasulla situazione epidemiologica italiana ed europea e sul pericolo di un nuovo lockdown, con un’approfondita analisi dei rischi economici e sanitari. Anche questa settimana, la trasmissione, prosegue l’indagine sull’origine del Coronavirus e sui tanti dubbi che circondano la versione delle autorità cinesi sulla genesi della pandemia. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.