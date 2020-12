Vitalba Andrea è Carmela

Innamorata di Nino, Carmela cerca qualsiasi scusa per andarlo a trovare in agenzia e per aiutarlo. Forse per questo, Agata la tiene lontana da casa sua: a una mamma, certe cose non sfuggono.

Anche Nino la tiene a distanza ma è chiaro che quella disponibilità e quell'affetto sincero di Carmela lo lusingano. Chissà, magari un giorno anche Nino la guarderà con occhi diversi.