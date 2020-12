Sara D'Amario è Patrizia

Condividi

Milanese doc, spaventata dalla trasferta a Roccatella, Patrizia decide di restare al fianco di Alberto quando, vinte le elezioni, il marito le chiede di rimanere con la famiglia almeno per il periodo estivo.



Snob e raffinata, cerca di adattarsi alla condizione di first lady e, tra momenti di sconforto e spaesamento, riesce faticosamente a tenere insieme la sua famiglia e a trovare un modo per non sentirsi più estranea in paese.