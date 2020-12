Riccardo De Rinaldis è Andrea

Condividi

È il figlio perfetto: diplomato con ottimi voti, frequenta brillantemente la facoltà di Economia per diventare commercialista ed ereditare lo studio del nonno materno. In realtà nasconde un segreto: ama la musica e vorrebbe fare il cantautore. L'unica depositaria di questa verità è la sorella Barbara che, quando lo vede arrivare inaspettatamente a Roccatella, spera sia lì per rivelare questa sua ambizione ai genitori e smettere di perdere tempo con l’università. Per Andrea non è così semplice. Solo Nino si accorgerà del suo talento e lo aiuterà di nascosto a coltivarlo. Alberto e Patrizia, invece, scopriranno per caso la passione di Andrea e non sarà facile, per loro, accettarla.