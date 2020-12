Nino Frassica è Nino Caputo

Nino è un artista a cui la vita non ha concesso la giusta opportunità: oggi è un agente che organizza e si esibisce in spettacoli per i festival del suo paese natio, Roccatella, borgo siciliano a due passi dal mare.

É un eterno scapolo, forse anche per un legame troppo stretto con la madre Agata, che lo ha cresciuto da sola dopo che il padre Calogero li ha abbandonati quando Nino era solo un bambino per farsi una nuova vita a Milano.



Simpatico, intelligente, ironico e intuitivo, ama Roccatella e la madre: farà di tutto per proteggerla dai parenti usurpatori arrivati da Milano. Solo quando scoprirà delle verità taciute da Agata, si apriranno per lui nuove possibilità di emancipazione e liberazione dai sensi di colpa.