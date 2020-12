Giorgia Boni è Barbara

Barbara è un’adolescente e questo è già un problema. Ma il fatto di sentirsi prigioniera a Roccatella, senza wi-fi, senza spiagge attrezzate, senza amici, peggiora la sua situazione e mette a dura prova la sua già scarsa pazienza.

A un suo atto di ribellione pone rimedio Nino e tra i due si sigla un patto: troveranno, insieme, un modo per costringere tutta la famiglia Caputo a tornare a Milano. Il piano fallirà e Alberto la costringe a studiare tutta l’estate per riparare alle sue insufficienze, e questo la farà gradualmente rappacificare il borgo siciliano: a darle lezioni, infatti, c'è Simone, un aspirante attore conosciuto in un contesto ostile, che, invece, si rivela una piacevolissima compagnia.