Giancarlo Commare è Simone

Simone è un ragazzo studioso, educato, apparentemente timido, ma ben determinato a realizzare il suo sogno di diventare attore. Per questo si rivolge all’agenzia di Nino per proporgli un suo testo teatrale che vorrebbe anche interpretare. Nino, inizialmente scettico e disinteressato, gli propone un altro ruolo, quello del “tamarro” che Simone dovrà interpretare non in un teatro ma nella vita vera: è parte di un piano con il quale Nino vorrebbe rispedire Alberto e la sua famiglia a Milano, ma la verità viene presto allo scoperto.

Simone diventa il “maestro” di ripetizioni di Barbara e da questa frequentazione forzata chissà che non nasca un'amicizia vera.