Fratelli Caputo, le anticipazioni della terza puntata

, in prima serata dalle 21.45, va in onda la terza puntata di Fratelli Caputo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Potete rivedere le puntate della serie in streaming on demand su Mediaset Play. Qui sopra il promo della seconda puntata.Franca arriva in Sicilia, e tra le due signore Caputo è guerra aperta. Paradossalmente ciò avvicina i due fratellastri.Nella serie diretta da Alessio Inturri, troviamo un cast d'eccezione formato da: Nino Frassica, Cesare Bocci, Sara D'Amario, Aurora Quattrocchi, Andrea Vitalbba, Giorgia Boni e moltissimi altri. Conosciamo meglio gli attori nel video in alto.La serie tv, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia FilmCommission, è una inedita serie comedy ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Fratelli Caputo è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni.Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto (Cesare Bocci), abbandonando così la famiglia siciliana.