Anna Teresa Rossini è Franca

Franca è la madre di Alberto, la donna per la quale Calogero abbandonò Agata e il piccolo Nino. Non condivide la decisione del figlio di candidarsi proprio a Roccatella, nel luogo che lo costringerà ad incontrare il fratellastro e, soprattutto, Agata. Resta a Milano finché la nostalgia per i nipoti non la spinge a organizzare una visita a sorpresa nel borgo siciliano, ignara di trovare tutta la famiglia in un casale insieme alla sua acerrima rivale. Ma se Calogero scelse lei, perché tutto quest’astio della donna nei confronti di Agata? Cosa hanno nascosto le due donne ai propri figli?