Barbara Palombelli: "Ecco il nuovo Forum"

"Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e regole ferree". Dal 14 settembre vanno in onda le nuove puntate di Forum spiega in un'intervista a Il Giornale quali sono le novità e le precauzioni adottate per evitare contagi da coronavirus.Già dal 2 settembre tornano in onda le puntate inedite del programma, registrate però a marzo, prima delle disposizioni del governo e dell'emergenza. "I nostri spettatori potranno collegarsi da casa, abbiamo inventato anche la figura dell’avvocato d’ufficio per rappresentare chi non può o ha paura di venire", spiega la conduttrice, "Con Stasera Italia è più semplice, avendo pochi ospiti in studio".