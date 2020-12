Le megastrutture di Gustave Eiffel e i loro segreti

è un documentario diretto danel 2019.Divenne famoso per la costruzione della Torre Eiffel in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1889. La Torre di fama mondiale che porta il suo nome non e' l'unica struttura progettata da Gustave Eiffel. Inventando soluzioni e tecniche innovative, inizio' una rivoluzione architettonica che permise di costruire quelle tra le piu' belle costruzioni del secolo scorso. Un esempio è laa New York. Gustave Eiffel collaborò con il francese Frederic Auguste Bartholdi per la realizzazione. In tutto il mondo ha costruito ponti, ferrovie, viadotti e anche stazioni ferroviarie. L'emergere della metallurgia ha metamorfizzato l'industria e le creazioni. Per la leggerezza e la flessibilita' del materiale, sara' il creatore di strutture sempre piu' alte e complesse. Questo documentario mette in evidenza le mega strutture piu' notevoli di Eiffel in tutto il mondo.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui