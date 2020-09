Un documentario diretto danel 2019I corsi sono notoriamente indipendenti, cosi' come la flora e la fauna della loro isola. I nuovi arrivati lo trovano difficile, ma una volta stabilita, l'isola protegge ferocemente la propria, aiutata dai paesaggi scoscesi e dalla leggendaria macchia, dalla fitta macchia aromatica e dalla macchia che travolge interi villaggi se non viene tenuta sotto controllo. Nella macchia prosperano ragni vedova nera, farfalle, lucertole e api mellifere. I pipistrelli dominano i villaggi deserti. Le montagne dellaerano la patria originaria di tutti i mufloni d'Europa. Separati da burroni, si sono persino sviluppati in due sottospecie distinte. Al contrario, il cervo rosso corso fu cacciato fino all'estinzione e poi ripopolato dalla vicina Sardegna. Salamandre, tartarughe e i famosi maiali ibridi completano il quadro a terra, mentre aquiloni, gruccioni e picchi muratori riempiono le nicchie aeree.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui