Il documentarioè del 2018 ed è stato diretto daContrariamente a quanto la scienza ha detto finora, gli squali non cacciano da soli. In realta' sono organizzati con un leader, hanno strategie e collaborano tra loro. Un'organizzazione che ricorda un branco di lupi o leoni. Incredibili scene di caccia, come in un film sulla fauna selvatica della savana, in cui cinquanta squali si uniscono per catturare un pesce e prede che a volte riescono a superare in astuzia gli squali. Girato con telecamere subacquee 4K, droni, Gopro nero effetto "proiettile", telecamere ad alta velocita' per catturare le migliori scene di predazione che durano meno di un secondo. Un'anteprima mondiale che cambiera' la nostra conoscenza del comportamento degli squali.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui