È finito dopo 108 giorni l’incubo deitrattenuti in Libia dalle milizie di Haftar e liberati solo dopo il decisivo intervento del premiere del ministro degli Esteri,I membri dei due pescherecci italiani (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) erano trattenuti da inizio settembre. "Finalmente dopo 108 giorni è arrivata la bella notizia e finalmente ho sentito la voce di mio padre ed è stato un momento davvero emozionante", dichiara afiglia di uno dei 18 pescatori. "Ringrazio tutti per la vostra solidarietà in particolare Striscia che ci ha seguito sin dal primo momento. Grazie davvero di cuore", aggiunge la ragazza.

