Dritto e Rovescio, la puntata di giovedì 3 dicembre

, in prima serata su Rete 4, al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di approfondimento condotto da, l’emergenza Covid-19 in Italia, tra crisi sanitaria ed economica, e le nuove restrizioni per il periodo natalizio volte a evitare la terza ondata epidemica. Qui sopra trovateSarebbe stato meglio riaprire tutto nel periodo di festività per salvare l’economia? Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato ai ritardi relativi alla messa a punto del piano per la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 dal primo trimestre 2021 e alla crisi economica che stanno affrontando commercianti e lavoratori autonomi, in particolare del settore turistico e della ristorazione, nel periodo da sempre considerato il più florido dell’anno. Tra gli ospiti della puntata: i senatori Licia Ronzulli (Forza Italia), Davide Faraone (Italia Viva) e Gianluigi Paragone, l’eurodeputata Silvia Sardone (Lega) e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.