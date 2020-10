Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Pierpaolo Sileri

Il viceministro della Salutesarà ospite di, in diretta, giovedì 15 ottobre, a- in prima serata, su Rete 4 – per analizzare l’avanzata dei contagi, le nuove misure varate dal Governo per conteneree i possibili ritardi nella preparazione del Paese in materia di tamponi e aumento dei posti letto negli ospedali.Con il contributo del Presidente della Regione Liguria, un approfondimento sull’importante ruolo delle Regioni, fortemente impegnate in un dialogo con la maggioranza, in particolare, per quanto riguarda la gestione delle scuole e dei mezzi pubblici di trasporto. Nel corso della serata, grande attenzione anche per la crisi economica: con le nuove restrizioni introdotte con l’ultimo Dpcm molti lavoratori, soprattutto nell’ambito della ristorazione e dell’organizzazione di eventi, temono di fallire. Cosa si può fare per aiutare le categorie più a rischio?