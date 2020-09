"Conte dice che non rispondo al telefono? No, secondo me sbaglia numero di tlefono, e per un presidente del Consiglio è grave perché di chiamate e messaggi non ne ricevo da giugno. Detto questo, la Lega no parla per telefonate ma per proposte". Giovedì 17 settembre, in prima serata dalle 21.25 su Rete 4, al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di approfondimento condotto da, l’intervista in diretta con il leader della LegaAmpio spazio alla crisi economica che sta colpendo l’Italia: con il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, si discuterà in particolare del piano per l’utilizzo degli aiuti del Recovery fund che il governo dovrebbe predisporre e delle riforme economiche che servirebbero al paese per uscire dalla recessione. E ancora, focus sulla cassa integrazione e sui tanti ritardi accumulati dall’Inps nella gestione dell’erogazione dei sussidi ai lavoratori. Infine, si riaccendono i riflettori anche questa settimana sul tema dell’immigrazione, tra sbarchi fantasma e irregolarità nell’accoglienza.