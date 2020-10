Dritto e Rovescio, la puntata dell'8 ottobre

, in prima serata su Rete 4, al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di approfondimento condotto da, il confronto con il direttore di Libero Quotidianodedicato ai temi di più stretta attualità, in particolare al decreto per l’, alla proroga dello stato di emergenza, al rischio di nuove chiusure e restrizioni e all’abolizione dei decreti Salvini.E ancora, la trasmissione riaccenderà i riflettori sui problemi di gestione nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori. Infine, il focus del dibattito si sposta sulla legge Zan contro l’omotransfobia e sull’introduzione della possibilità di accedere alle terapie ormonali per il cambio di sesso gratuitamente attraverso il Sistema sanitario nazionale.