Dritto e rovescio, intervista a Matteo Salvini

Il leader della Legaè ospite digiovedì 5 novembre a, in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Play, per commentare gli argomenti di più stretta attualità, in particolare l’entrata in vigore del nuovo Dpcm che introduce un secondo lockdown per le regioni con maggiori rischi epidemiologici, classificate come zone rosse.Nel corso della serata, la trasmissione tornerà ad accendere i riflettori sui problemi economici dei cittadini colpiti dalla crisi, dalla cassa integrazione per i dipendenti agli attesi sussidi e ristori promessi dal governo per risarcire le attività chiuse o limitate.Qui in alto la puntata del 29 ottobre.